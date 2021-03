A pesar de los casos positivos de Covid-19 en Alto Paraná, las clases presenciales no se suspenderán. La Décima Región Sanitaria anunció que el próximo lunes comenzará la campaña de concienciación denominada “La semana de la lucha contra el Covid-19" en las escuelas y colegios.

Eligio Martínez, encargado de la dirección departamental de Educación, mencionó a los medios de prensa que la mayoría de los docentes del sector público solicitan la suspensión de las clases presenciales. No obstante, indicó que la mayoría de las instituciones cumplen con las medidas sanitarias.

“Muchos centros educativos cuentan con los insumos que se requiere, por lo que creo que no haya motivo de suspender las clases presenciales. Con el análisis que hemos hecho, esa no es la solución. Las instituciones que estén en condiciones van por el presencial y las que no, irán por el virtual hasta que estén preparadas”, expresó.

Martínez detalló que cerca del 40% de escuelas y colegios del departamento no están desarrollar la modalidad presencial, además de que 12 instituciones reportaron casos de Covid-19.

Por su parte, del Dr. Hugo Kunzle, director de la Décima Región Sanitaria, comentó que desde el próximo lunes iniciará la campaña de concienciación denominada “La semana de la lucha contra el Covid-19”. Esto se pondrá en práctica en todas las escuelas y colegios del Alto Paraná.

“Tomaremos acciones desde los centros educativos para multiplicar la concienciación. Ferias de ciencias relacionadas al virus, con las medidas sanitarias, entre otros, serán encaradas por alumnos del último año de manera a explicar que no es el momento de encuentros y farras”, refirió.

El departamento de Alto Paraná, registró según el informe del 8 de marzo, 94 casos nuevos, de los cuales 64 son de Ciudad del Este, 20 de Hernandarias, 4 de Presidente Franco, 3 de Minga Guazú, 2 de Juan León Mallorquín, 1 de Yguazú. Están activos 1.854 casos en el departamento.

En el Hospital Integrado Respiratorio (IPS-MSP) en UTI se encuentran 34 personas, 58 en sala de internados, 8 en sala de reanimación y en UTI Pediátrica 3. El número de fallecidos por Covid19 en Alto Paraná es de 440.