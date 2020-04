Federico González, ministro asesor de Asuntos Internacionales, confirmó que uno de los tres aviones que arribará a nuestro país con insumos médicos, aún no salió del país asiático. Indicó, que el retraso se debe a la dificultad de trasladar los productos hasta el aeropuerto y que el inconveniente sería una cuestión interna.

El ministro, adelantó que debido coyuntura mundial del Covid-19, se realizan muchas confiscaciones a nivel internacional.

“Hasta los vuelos son desviados, pero no es un hecho que se haya hecho adrede a Paraguay por no tener relaciones diplomáticas con China Continental, pues sucede en todo el mundo”, expresó en comunicación a la 780 AM.

González, prometió además de este vuelo (que se retrasó), prevén la llegada de dos aviones más procedentes del país asiático con más insumos médicos para nuestro país.

Resaltó, que en situación de crisis existe una cuestión hasta de “guerra” entre la oferta y la demanda.

El ministro aclaró, que los tres aviones que debían llegar a nuestro país, debían arribar el día de ayer.