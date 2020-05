La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó que en esta segunda fase de la cuarentena inteligente volverán las visitas familiares y sociales en las penitenciarías, pero no así los encuentros íntimos en las privadas.

En el marco de la cuarentena inteligente en la lucha contra el coronavirus, el Ministerio de Justicia pretende flexibilizar las medidas implementadas en las cárceles. Es así que ya está trabajando en un protocolo sanitario que deberá ajustarse en cada prisión.

La información fue confirmada por la ministra Cecilia Pérez en charla con la radio 650 AM. La Secretaria de Estado detalló que el plan prevé que se habiliten en esta fase las visitas sociales y familiares, no los encuentros íntimos en los que hay contacto directo. La reunión será por turnos bajo tinglados bien espaciados. Se implementará el protocolo de desinfección, lavado de manos, uso de tapabocas y no podrán ingresar en grupos, ni personas en situación de riesgo.

"En dos semanas pensamos implementar las visitas. Ya estamos avisando a los directores para que vayan viendo los espacios abiertos para mantener la distancia, que van a tener que respetar porque si no es así se puede revertir todo", indicó.

Por otra parte la ministra destacó que hubo una conducta ejemplar en los centros de reclusión a pesar de la suspensión de las visitas. “No tuvimos ni un solo incidente. Tampoco tenemos ningún caso de COVID-19, aunque sí hay casos sospechosos", puntualizó.