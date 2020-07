Para el Ministerio de Salud se previeron US$ 514 millones, de los cuales hasta ahora se le asignaron US$ 127 millones, se comprometieron US$ 7 millones, quedan US$ 120 millones por ejecutar de lo recibido. También hay un proceso de licitación de US$ 113 millones.

En cuanto a los servicios sociales, se presupuestaron US$ 534 millones, de los cuales se asignaron US$ 521 millones, se obligaron US$ 451 millones y queda un saldo de US$ 70 millones.

En este marco se destinaron US$ 300 millones para pagos a médicos, docentes y fuerzas de seguridad; US$82 millones para el programa Adultos Mayores y US$ 59 millones a jubilaciones.

Por otro lado, US$ 77 millones para el servicio de la deuda; US$3 millones entre el INDI, el Ministerio de Justicia y Ministerio del Trabajo.

FOGAPY

Dentro de esta ley de emergencia se permitía la capitalización y fondos especiales para Pymes y Mipymes por US$ 64 millones, de los cuales se asignaron US$ 61 millones, se comprometieron US$ 51 millones y queda por ejecutar otros US$ 10 millones, en lo que resta del año.

Para el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) se establecieron US$ 100 millones, más la capitalización que establecía la Ley. De ese monto, se asignaron garantías por US$ 391 millones, de los cuales fueron ejecutados garantías por US$ 207 millones.

SUBSIDIO A SERVICIOS BÁSICOS

Para subsidiar los servicios básicos se previeron US$ 62 millones de dólares, se asignaron US$ 48 millones y hasta aquí se comprometieron US$ 16 millones.

PROGRAMAS SOCIALES

Se previeron y se asignaron US$ 426 millones, se ejecutaron US$ 250 millones y sobran US$ 176 millones. Este fondo incluye lo utilizado para Pytyvõ, Ñangareko y compensación económica del Instituto de Previsión Social (IPS).