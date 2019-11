El cielo hoy estará parcialmente nublado a nublado, soplarán vientos moderados del norte y la temperatura más elevada alcanzará los 38º C.

Para mañana martes prevén un ambiente caluroso a cálido, cielo nublado, vientos del norte y luego del sur, además de precipitaciones on tormentas eléctricas. La mínima será de 25º C y la máxima de 34º C.

El miércoles se aguarda un día cálido, cielo mayormente cubierto, vientos del sur y precipitaciones en las primeras horas. Las extremas oscilarán los 21º C a 28º C.

El jueves se espera un ambiente cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. Las temperaturas irán de 18º C a 31º C.