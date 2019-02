El caso ocurrió en la parada de Calle`i de San Lorenzo, donde un joven que según la víctima parecía “un estudiante” y no mostraba una actitud sospechosa , abordó el taxi y solicitó que se lo lleve hasta la zona de la parada de la Línea 6.

“En medio del viaje me dice entrá a la derecha, paro en la esquina, esperá un ratito me dice y baja, pone la mochila sobre el techo del taxi y después me apunta con un arma”, relató el taxista Diego Quintana en entrevista con la 970 AM

Relató que le entregó la billetera y el celular, momento en el cual el delincuente pidió desbloquear el teléfono, pero de los nervios el propietario no consiguió marcar los patrones correctos. En ese instante vecinos efectúan disparos al aire y el malhechor huye.

En el escape se le cayó la mochila y tampoco pudo llevar el teléfono, para alivio del chofer. No obstante robó 400.000 guaraníes en efectivo.

El ladrón vestía un short, una remera y gafas oscuras. En la mochila que perdió en la huida encontraron atuendos, desodorantes, crema dental y remedios para el asma.

Supuestamente el mismo hombre habría asaltado la semana pasada a otro taxista de la misma parada, según pudo percatarse otro de los choferes tras la descripción de su compañero.

También la semana pasada un taxista de la parada de Carmelitas fue víctima de un asalto con el mismo modus operandi.