Mediante un video compartido en sus redes sociales, Kemper anunció que será chofer de Uber por una semana. Señaló que el experimento social tiene el objetivo de conocer de primera mano la opinión de los usuarios y también de los que trabajan con las plataformas digitales.

“Presentamos un proyecto de Ley que regula el transporte alternativo mediante las plataformas digitales y mi intención como chofer de Uber es conversar con los pasajeros, y ponernos en el zapato de la gente que hace esta actividad que hace como un trabajo alternativo, medio tiempo o tiempo completo”, indicó.





El primer viaje

Al inicio de su primer día laboral como chofer, Kemper comentó que realizó todos los trámites con la empresa y que buscará saber cómo piensa la gente que usa el servicio.

Karina, la primera pasajera, dijo que no es la primera vez que utiliza: “son para estos casos cuando salimos con compañeros de trabajo, normalmente de noche que es cuando más necesito. Para los usuarios mismos es mas fácil, no quiero estar llamando”, comentó.

Agregó que es una buena opción laboral y que tiene la intención de anotarle a su padre como chofer porque no trabaja.

El segundo cliente fue “Tano”, quien dijo: “Varias veces ya usé para no depender de nadie. Desde mi celular puedo acceder, es económico, rápido, seguro. Mi hermano me dijo para hacer juntos (choferes de UBER), porque estudia medicina y no tiene tiempo para poder trabajar”.

“Mi conclusión es que apoyemos la tecnología”

Tras realizar su primer día como chofer, Patrick Kemper manifestó que la experiencia fue interesante, porque te da la oportunidad de conversar con las personas y saber cómo piensan.

“De esta manera nuestro trabajo es mucho más eficiente porque legislamos más cerca de la gente. Presentamos un proyecto para regular el transporte alternativo mediante las aplicaciones y mi conclusión es que realmente tenemos que apoyar la tecnología como fin de generar más oportunidades y más trabajo para las personas”, puntualizó.