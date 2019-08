La doctora Damaris Wagner, directora del Hospital de Fuerte Olimpo fue destituida “por faltar a la verdad”, según el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud con respecto a la falta de medicamentos para la atención en el centro asistencial.

Sin embargo, mientras Mazzoleni daba estas declaraciones, en el quirófano aguardaban la llegada del anestésico Bupivacaína para iniciar un parto por cesárea a cargo del ginecólogo Alan Doldán, según la ahora ex directora expresó a la R800.

“No falté a la verdad, me dejaron como mentirosa pero se manejó mal la información, no hablaron conmigo, no vino (Mazzoleni) a investigar sobre la falta de insumos y medicamentos denunciada”, afirmó la profesional que quedó como médico de guardia y consultorio.

Explicó que los anestésicos que aseguró que estaban en falta no podían ser utilizados salvo para partos ya que forman parte del kit y está prohibido que el parque sanitario provea si no es para ese procedimiento.

“Había 10 anestésicos pero del kit de parto que viene todo preparado para cesáreo o parto normal y no quisieron entregar porque es una orden”, señaló.

En el centro asistencial además no cuentan con servicio de internet, no funciona telemedicina y otros sevicios más. “No mentí, me costó el puesto decir lo que pasa pero está bien porque se están moviendo, ahora están enviando toneladas de medicamentos que cuando pedí me dijeron que no había”, afirmó.

Por su parte, Mazzoleni afirmó que cuenta con la documentación y fotografías en tiempo real de la farmacia y parque sanitario al momento de la denuncia y que no había faltantes.

“Faltó a la verdad o porque no sabía, que también es grave, o por motivos que no sabemos”, indicó.

El titular de Salud cuestionó que un paciente fue trasladado más de 500 kilómetros para ser intervenido siendo que se contaba con lo necesario para quedarse en el lugar, lo que calificó como arriesgado.