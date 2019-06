En exclusiva entrevista con radio Ñanduti, Justo Cárdenas reiteró que no hubo enriquecimiento ilícito, por lo tanto tampoco existe lavado de dinero, y lamentó que la Fiscalía hizo caso omiso al dictamen de la Contraloría General de la República, que avala el crecimiento de su patrimonio.

"Después seis meses en prisión preventiva, es la primera vez que doy una entrevista. Es una oportunidad de expresar mi real situación por esta imputación absurda y traída de los pelos”, indicó.

Criticó que la fiscal Natalia Fuster lo mintió durante toda la investigación y que retrasó la pericia forense para determinar sus bienes. Añadió que recién por orden del juzgado se realizó este importante procedimiento.

“Yo no soy ningún presunto inocente, yo soy inocente comprobado. Yo creo que esto es una persecución política y se están dando casos de irregularidades clarísimos. No solamente es un atropello a mis derechos constitucionales, sino también representa un abuso de poder, porque teniendo todas las pruebas de la misma Fiscalía que establece que no hubo enriquecimiento ilícito no sé qué hago en prisión”, lanzó.

Los camaristas Gustavo Santander, Emiliano Rolón Fernández y Pedro Mayor Martínez confirmaron la resolución del juez Elio Ovelar, quien el pasado 16 de abril rechazó un incidente de revocación de la prisión preventiva planteado por la defensa de Justo Pastor Cárdenas.

Además, el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, otorgó tres meses más a la fiscal Sussy Riquelme para que continúe investigando a Cárdenas por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El próximo 22 de agosto la representante del Ministerio Público tendrá que presentar su requerimiento conclusivo.