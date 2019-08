La viceministra de Política Criminal, Alejandra Peralta, participó durante la jornada del miércoles de la requisa en el Penal de Encarnación. La misma publicó en su cuenta de Twitter una fotografía donde se la ve acompañando a los agentes policiales que realizaron el operativo. Llamó la atención que la autoridad utilizara un uniforme táctico para dicho procedimiento, esto en atención a que es una persona civil sin atribuciones policiales.

Procedimiento finalizado, podemos calificarlo como exitoso. Aquí agradeciendo el apoyo de la Policia Nacional y de mi equipo, los valientes Agentes Penitenciarios. @MJusticiaPy @minteriorpy @MaritoAbdo pic.twitter.com/lnMsJkbkkO — Alejandra Peralta (@aleperaltamerlo) August 28, 2019

Sobre su peculiar vestimenta, el periodista Javier Panza indicó que faltaba solo el fiscal Rogelio Ortúzar en el sitio. Dicho agente del Ministerio Público acostumbraba a incursionar en los operativos de seguridad fuertemente armado y con ropa de combate.





LA EXPLICACIÓN

En entrevista en el programa de su padre Carlos Peralta en la 780 AM, la viceministra Alejandra Peralta esgrimió que acompañó al pelotón para garantizar los derechos humanos de los internos, durante la requisa. “Ingresé con ellos para darles mi apoyo y verificar que todo se haga conforme a la ley. Todo salió perfecto”, indicó.

La autoridad señaló que su vestimenta responde a una cuestión de estrategia, porque debía pasar desapercibida durante la incursión.

“Existe un atuendo para este tipo de casos. Se tienen que usar determinados colores, verde, marrón y azúl. Es para pasar desapercibida entre ellos, ser un hombre más. Me coloqué además un objeto antipunzante, pasamontañas y quepi”, detalló.

LE DICEN TÍA

También argumentó que no podía arriesgar el procedimiento, al exponerse como figura del Viceministerio, recordando que en el pasado hubo toma de rehenes dentro de las cárceles. “Para las autoridades es proteger la identidad, pasando lo más desapercibido posible”, reiteró.

Peralta insistió que la vestimenta es importante a la hora de visitar las cárceles, a esto se suma cómo uno mira y trata a los reclusos. “Yo recorrí todas las penitenciarías (en otras oportunidades), nunca me faltaron el respeto. Me dicen tía, no me miran como una mujer. Eso es gracias a la vestimenta y al trato que tengo con ellos”, remarcó.

Tras la requisa, donde los uniformados se incautaron de numerosos objetos punzantes, Alejandra Peralta recorrió las celdas de los reclusos para conversar con ellos y conocer sus preocupaciones y necesidades.