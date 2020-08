La semana pasada la magistrada Pedrozo hizo lugar a la venta del Lamborghini de Reinaldo Cabaña, a pedido de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Ahora a través de su abogado Pedro Marinoni, el presunto jefe narco apela la medida y alega que el rodado valuado en unos US$ 220.000 no puede ser rematado ya que él todavía no fue sentenciado y su proceso sigue abierto El vehículo fue incautado en setiembre de 2018 en el marco del operativo Berilo, cuando agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron una serie de allanamientos en Ciudad del Este y se capturó a “Cucho” Cabaña, así como varios de sus lujosos rodados.

Cuando salió la resolución del remate el abogado Marinoni en forma populista señaló que recibió el mandato de su cliente de que el dinero que se reciba por el Lamborghini, sea utilizado para combatir la lucha contra el Covid-19 en la zona de Ciudad del Este, de donde es oriundo “Cucho”. Sin embargo lo que no se dice es que en el caso que el rodado sea vendido el dinero será administrado por la Senabico y no por Cabaña, quien no tiene potestad para decir en dónde y en qué se debe usar el dinero.