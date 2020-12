El Ministerio Público no puede imputar al polémico diputado Jorge Brítez por no haber usado tapabocas e instar al resto de la ciudadanía a seguir su “ejemplo”, por el simple hecho de que el mismo está protegido por tener inmunidad de expresión desde su calidad de parlamentario.

La fiscal Teresa Sosa manifestó en entrevista con el programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen, que en el caso del diputado Jorge Brítez es difícil que se proceda a una imputación por haber instado desde su banca al no uso del tapabocas, en medio de la crisis actual por la pandemia del coronavirus.

“Resulta que nuestra legislación establece en el caso de los parlamentarios la libre expresión. Entonces ellos están protegidos por esa disposición constitucional, de manera que no pueden ser procesados por sus manifestaciones y están amparados. Si pone un cartel de no usen tapabocas, lastimosamente sí lo puede hacer. Nosotros los ciudadanos comunes no podemos, pero ellos están protegidos”, explicó.

En el caso de recibir una denuncia puntual contra Brítez por su actuación, Sosa mencionó que primeramente deberá evaluar si guarda relación a una violación de la Ley de Cuarentena Sanitaria y en ese sentido adelantó que el uso o no del tapabocas no figura en dicha normativa vigente. "Sí salió una ley del uso obligatorio en lugares públicos y cerrados, pero tiene una sanción de índole administrativa, no es un hecho punible. Al no ser un hecho punible, no puedo imputarle al diputado, ni tampoco puedo solicitar al juez de garantías que pida que se le excluya sus fueros”, acotó.

La agente fiscal lamentó que las declaraciones del representante del pueblo altoparanaense va totalmente de contramano a lo que establecen las reglas sanitarias a nivel mundial. “Es una lástima porque mucha gente perdió su trabajo, llega Navidad y sin un salario por culpa de este virus, pero no podemos actuar contra este tipo de personas que pertenece a uno de los tres poderes del Estado, solo podemos criticarle porque es una ignorancia supina. Es un pésimo ejemplo para el resto de los ciudadanos”, puntualizó.