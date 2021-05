El ministro asesor de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Federico González, fue hasta inmediaciones del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, donde los integrantes de la Multisectorial (organizaciones de sintechos) se manifiestan exigiendo la cabeza del ministro Carlos Pereira.

“Es lamentable cómo buscan desvirtuar el trabajo que se está haciendo correctamente en este Ministerio. Déjenle trabajar tranquilo al Ministro, basta de políticos tratando de dar manotazos. Y no sé qué tiene que hacer González en este escenario”, cuestionó la diputada opositora Rocío Vallejo.

“En serio lo que pasa en el Ministerio de la Vivienda es grave, que no se vayan los pocos buenos de este gobierno. Que la gavilla de extorsionadores no gane, que la gran cantidad de problemas no nos haga perder de vista lo que está pasando aquí. Que no ganen los delincuentes”, lanzó la legisladora.

Hay que recordar que los manifestantes reclaman que la administración actual resolviera la inhabilitación de 55 servicios de asistencia técnica (SAT) de la Multisectorial. Los SAT se encargan de la ficha social de los proyectos y subcontratan a las constructoras responsables de la ejecución de los proyectos, esto se hace de manera arbitraria, por lo que Carlos Pereira propuso un proyecto de ley para controlar el proyecto de Fonavis. La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados y se encuentra actualmente en el Senado. Esto causó la roncha de los dirigentes "sintecho" al perder el poder de elegir arbitrariamente a quién concederle la construcción de las viviendas, sin que exista una licitación entre las empresas interesadas.