Uno de los pacientes que pasó de terapia intensiva a sala común durante la cuarentena ayer recibió el alta hospitalaria y se encuentra en recuperación en su casa.

Es una persona mayor de 60 años que ahora sigue tratamiento en su vivienda por lo que aún no figura entre los pacientes recuperados. En las cifras oficiales se tiene un recuperado que no llegó a hospitalizarse pero cumplió el periodo de cuarentena y ya no representa un riesgo de contagio del virus.

Mientras, otros cuatro pacientes se encuentran internados por coronavirus, según el reporte de Salud Pública.

La franja de edad comprendida entre los 60 y 69 años tiene seis pacientes con coronavirus de los 65 casos confirmados de la enfermedad.

Asunción concentra la mayoría de los casos con 31 seguido de Central donde suman 27 casos. En el resto del país ya existen casos como en Alto Paraná con 3 casos confirmados, Cordillera 1, Caaguazú 1 y Misiones también con un caso.