Aníbal Filártiga no ocultó su molestia por la forma en que tuvo que abandonar el hospital. “Justo ayer se cumplieron 6 años que asumí el cargo y al cumplirse 6 años lo dejé. Yo tenía pensando salir por el desgaste de los años. Puse a disposición mi cargo y ya corrían rumores de que iba a ser cambiado. Es una prerrogativa del ministro, respeto profundamente eso”, dijo.

Si bien aclaró que no le duele u ofende dejar el cargo, ya que así como llegó debía algún día salir, sino que le hace sentir mal el trato del cual fue objeto por parte del nuevo ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien lo ninguneó pese a haber sido alumno suyo.

“En ningún momento desde que fue nombrado me llamó. Solo me contestó cuando le felicité por el nombramiento. Jamás contestó mis otros mensajes o llamados, siendo que yo sabía que estaba hablando con otros colegas. Me parece de mal gusto su actitud”, dijo a radio Monumental.

Ante esta situación y para saber cuál iba a ser su destino, según contó, se comunicó con los integrantes del círculo de la Presidencia, como Benigno López, quien es su amigo. Consultó a los mismos si había objeciones en el alto nivel sobre su persona para seguir al frente de Trauma, pero le contestaron que no había nada en su contra.

Es por eso que Filártiga criticó la actitud de Mazzoleni. Recordó que en un programa televisivo la autoridad había contestado de manera lacónica que “dependía de la sintonía”, cuando fue consultado sobre si iba a continuar en el ex Emergencias Médicas. “Quiere decir que vino con un preconcepto o resentimiento personal. Las prerrogativas si se usan para dirimir diferencias personales o vengar cuestiones que nada tienen que ver con el cargo, es un abuso del poder”, alegó.

El médico contó que el martes, a las 16:00, se comunicó el nuevo jefe de Recursos Humanos de Salud Pública para avisarle que ya no iba a seguir en el cargo, luego de 20 minutos ya asumió su colega Agustín Saldívar en su reemplazo.

“Eso no se hace, es poco varonil, poco caballeresco; hacer eso con una persona que no es que sale por corrupto o inútil. He dado lo mejor de mis años. Hace 30 años que trabajo para el sistema público. Estuve en la Cruz Roja, Clínicas, fui decano de Medicina, presidente del Círculo de Médicos, siendo que me iba bien en el área privada”, dijo.

El doctor comentó que merecía un llamado. “No hay valentía u hombría para tomar este tipo de decisiones. Tratarme así, siendo que he respetado siempre a la gente, merecía un trato hidalgo pero no lo tuve. Lamento por este colega, porque no encuentro razones para que no tenga sintonía conmigo. Tendría que saber las razones de mi salida. Para no decir que fueron cobardes porque no me enfrentaron”, acotó.

En otro momento contó que el domingo le ofrecieron “un carguito para integrar un consejo vial”. “Como dándome un caramelito. Eso aumentó mi rabia. Fue Juan Carlos Portillo, la mano derecha del ministro, quien me llamó. Pero después de ser monseñor no podés ser monaguillo. Piensan que estoy prendido a un cargo y sueldo. Si hubiera priorizando lo económico iba a estar en IPS ganando mucha plata y no en Trauma”, lanzó.

Dijo que de igual manera sale satisfecho, contento y orgulloso por lo que logró estando al frente de la institución. Destacó que está feliz por el apoyo que recibe de la ciudadanía en las redes sociales. “Tengo la satisfacción de haber contribuido en la formación de muchos y haber dejado ordenada la institución”, aseveró.

Le deseó éxitos al nuevo ministro de Salud Pública y comentó que por el momento descansará y se dedicará a su familia.