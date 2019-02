El abogado Pedro Wilson Marinoni, defensor legal de Cucho Cabaña, manifestó que hasta el momento solamente tuvieron acceso al informe de los bienes de su defendido a través de los medios de prensa y no por la Senabico.

Marinoni explicó que para hoy viernes, la insititución prometió dar las informaciones del estado de las propiedades y vehículos de Cucho, pero no cumplieron. “Ahora me dicen que el lunes me van a facilitar las documentaciones”, dijo el abogado a la 970 AM.

“Muchos de los inmuebles que se entregaron intactos, hoy en día están totalmente rapiñados y robados. Incluso, de los moteles se robaron algunas cosas”, agregó.

Adelantó que solicitarán la nulidad del proceso por la pérdida de la cadena y custodia de las pruebas. “En el caso de Cucho, lastimosamente se tomaron con saña”, concluyó.