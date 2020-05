“Evidentemente algo está mal en su gabinete, porque sus colaboradores se contradicen entre ellos, algo hay ahí, se tiene que deslindar responsabilidad y que los responsables no solamente sean apartados, sino sancionados”, opinó la doctora Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos.

Consideró que por un lado Mazzoleni tomó la decisión correcta al abrir sumario contra siete funcionarios, pero espera que esta investigación no quede nuevamente en la nada.

La doctora cuestionó que después de 70 días no se tengan todavía los insumos que para enfrentar la pandemia y aclaró que la gravedad no es notoria, simplemente porque los números todavía son buenos y no existen colapsos en los hospitales por el Covid-19.

“No podemos dejar en manos de gente que compre equipos de baja calidad a un precio de buena calidad, hay que ir al fondo de la cuestión, ver de dónde compran los productos”, pidió la sindicalista.

Julio Mazzoleni convocó a conferencia de prensa anoche para anunciar que no renunciará y que se abre un sumario administrativo a 7 funcionarios que participaron en el proceso de adquisición de los productos a las empresas Eurotec e Imedic.