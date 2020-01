El proyecto de resolución presentado por el diputado Basilio Núñez solicita opinión del TSJE, la Seprelad, del Banco Central del Paraguay, de la Contraloría General de la República, de la Asociación de Bancos del Paraguay y de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) sobre el proyecto de ley que regula el financiamiento político.

El objetivo del pedido es poder legislar “apropiadamente”, tomando en cuenta que la iniciativa que se pretende aplicar en las próximas elecciones involucra a estas y otras instituciones del Estado.

El planteamiento fue aprobado esta mañana en la primera sesión del año de la Comisión Permanente del Congreso y la idea ya fue anunciada ayer tras la reunión de la Junta de Gobierno de la ANR.

Una vez que obtengan respuesta de las entidades, el Partido Colorado elaborará su conclusión institucional y definirá si apoya o no el proyecto presentado por la diputada Rocío Vallejo.

No obstante, la bancada de Honor Colorado ya adelantó que algunos artículos son inaplicables -aunque no detallaron cuáles- y que después de que concluyan la etapa de estudio, explicarán qué aspectos no se pueden poner en práctica y adjuntarán sus sugerencias.