Un informe presentado a la justicia española por parte del venezolano Hugo Carvajal, alias El Pollo, exdirector de inteligencia y contrainteligencia del gobierno de Hugo Chávez y que fuera publicado por el medio español OK Diario, revela el financiamiento (petrodólares) a varios exmandatarios afines al proyecto bolivariano chavista, entre ellos el senador Fernando Lugo, cuando este ocupaba el cargo de presidente de la República, algo que ya estaba prohibido por el Código Electoral de nuestro país desde 1996.

En parte del artículo N° 282 del Código Electoral paraguayo, sancionado en 1996, se menciona que “se encuentra absolutamente prohibido a los partidos, movimientos políticos y alianzas, recibir aportes de entidades o personas extranjeras”, lo que señala claramente que la ley prohíbe todo tipo de financiación externa, explicó a La Nación el doctor Daniel Echagüe, director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

“Eso está tipificado en la ley de financiamiento, por lo que no se puede recibir aportes de entidades extranjeras, gobiernos o partidos políticos. El Código Electoral ya hablaba de esto e incluye a entidades extrajeras, sindicatos, etc., y ya viene del año 1996. Desconozco a profundidad el tema en particular y lo vi por redes sociales pero está totalmente prohibido ese tipo de financiación” añadió el alto funcionario del TSJE.

Reacciones por informe del Pollo Carvajal

Las reacciones tras ser conocido el informe de Carvajal, se extendieron por toda Iberoamérica, considerando que el partido integrante del gobierno español, Podemos, es uno de los mayores involucrados con el financiamiento, tal como lo publica el medio OK Diario, en un trabajo de investigación que fue develado en la fecha.

Tamara Suju, abogada penalista venezolana, defensora de Derechos Humanos y delegada ante la Corte Penal Internacional, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje donde quedaba patente su molestia con el actuar del gobierno chavista.

“Los chulos” financiados por Hugo Chávez

“Parte de los chulos que el criminal Chávez financió: Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula Da Silva, Fernando Lugo, Ollanta Humala, (Manuel) Zelaya, Gustavo Petro, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España, mientras los venezolanos muriendo de hambre y sin medicinas”, dijo la abogada venezolana, exintegrante de la Asamblea Nacional de su país.

Periodistas independientes en Venezuela saltaron el cerco mediático impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro y replicaron en sus cuentas de redes sociales la investigación develada por el medio español, mientras que prácticamente todos los portales de noticias latinoamericanos y españoles se hicieron eco del informe del Pollo Carvajal.

El escritor y periodista Efraín Martínez Cuevas escribió: “Fernando Lugo y sus cómplices están atrapados. Nada menos que el jefe de Inteligencia de Hugo Chávez declaró que Lugo recibió la plata. El ex de confianza de Chávez dijo que todo el dinero remitido está documentado. Hendy con Lugo, le puede costar su cargo de senador”.

Los secretos más infames del chavismo

Daniel Lara Farías, periodista venezolano refugiado en Alemania, a causa de las persecuciones sufridas por parte de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y uno de los hombre fuertes del chavismo, dijo que la situación se va a poner peor tras estas revelaciones de Carvajal.

“El Pollo tiene una caja de los secretos más infames del chavismo originario y post mortem, todo lo que ocurrió entre 2000-2014 lo tiene el Pollo en sus archivos. Él hizo mucho daño a los venezolanos”, mencionó a LN, periodista venezolano, quien desde Alemania, donde reside desde hace 4 años, mantiene un programa radial reconocido como crítico hacia el chavismo y hacia la propia oposición.

Hugo “El Pollo” Carvajal se encuentra detenido en España afrontando un proceso de extradición a los Estados Unidos, acusado de narcotráfico y que intenta evitar colaborando con los requerimientos de la justicia española y cuyo testimonio podría acorralar por financiamiento ilegal al partido Podemos, actualmente parte del gobierno español.