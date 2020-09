En un audio recorrido en grupos de Whatsapp se oye al gobernador Roberto González Vaesken recomendando el suministro de Ivermectina para los casos Covid-19. Cuenta que tanto su hermano como él consumieron este antiparasitario y lograron superar la enfermedad al bajar la carga viral.

“Les comento que estoy bien y les recomiendo Ivermectina, tomé y no me pasó nada, también tomó mi hermano. Les di de tomar a todos los funcionarios de la Gobernación. El que no tomó, que tome, les comento por eso la experiencia mía”, dice.

La autoridad esteña incluso anunció que desde la Gobernación se realizará una campaña para repartir el medicamento a la gente. Mediante su cuenta de Twitter, el propio González Vaesken confirmó al referir: “Entre altoparanaenses nos cuidamos”.

Entre altoparanaenses nos cuidamos.https://t.co/qbfW5mVzRL — Roberto González Vaesken (@RGVGobernador) September 1, 2020

Ayer, el doctor Sergio Zanotti, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos del Centro Médico Memorial Hermann-Memorial City en Houston, Texas, EEUU, dijo que la efectividad de la hidroxicloroquina y de la ivermectina en el tratamiento del coronavirus no está científicamente demostrado.

En cuanto a la ivermectina, el experto señaló que la gente solo la promueve con base a anécdotas que escuchan, pero aclaró que no existe ningún estudio científico que demuestre que haya funcionado en la clínica.

También el Dr. Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud, manifestó que la Ivermectina no cuenta con evidencia científica contra el Covid-19. “No me animaría a decir que cura el coronavirus”, afirmó.