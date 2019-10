Además de la ciudadanía, varios legisladores coincidieron en que el exfutbolista y exconcejal Julio César Romero Insfrán, más conocido como “Romerito”, no reúne los requisitos necesarios para beneficiarse con una pensión graciable.

Un abanico de críticas generó el proyecto presentado por el diputado cartista Walter Harms para conceder una pensión de 1.500.000 de guaraníes al exfutbolista de la selección nacional. El documento fue aprobado en Diputados y pasó a consideración del Senado.

Una de las tantas voces en contra de esta propuesta fue la del diputado liberal Edgar Acosta, quien recordó que en el 2013 presentó un proyecto de ley que buscaba suspender por cinco años el otorgamiento de estas pensiones del Congreso, porque en cada sesión se presentan pedidos sin cumplir con el reglamento de quiénes podían ser los beneficiados.

El 4 /9/ 2013, presenté proyecto de Ley para suspender otorgamiento de pensiones graciables, por la forma arbitraria en que se manejaba, casi nunca los beneficiarios cumplían con los requisitos, no logramos el objetivo.

Tenemos que volver analizar el otorgamiento de pensiones.

Ahora de vuelta Acosta presentará su iniciativa ante la polémica generada por el caso de Romerito. “Viendo su caso, reconozco que hizo mucho por el país, pero también me pasaron el dato de que es asegurado de IPS, entonces no reúne el requisito de forma”, señaló el congresista a la radio Universo 970 AM.

Julio César Romero está asegurado al IPS.

El diputado Édgar Acosta declaró sobre la aprobación de la pensión graciable al exfutbolista Julio César Romero.



Por su parte, la diputada Kattya González (PEN) coincidió que nadie niega que “Romerito” haya sido en su momento un gran futbolista, pero con 58 años y en buen estado de salud para trabajar no califica para una pensión graciable.

“Es fácil ser “generosos” con el dinero del contribuyente. Por eso y más voté en contra”, tuiteó.

"Es fácil ser "generosos" con el dinero del contribuyente. Por eso y más voté en contra"

REQUISITOS

Las pensiones graciables serán concedidas a las personas que reúnan las siguientes condiciones:

a) paraguayo natural o naturalizado con residencia mínima continuada en el país de cuarenta años, que se encuentren imposibilitados de generar los ingresos necesarios para una vida digna;

b) haber cumplido sesenta años de edad cuanto menos;

c) haber prestado significativos y perdurables servicios al país;

d) haberse destacado de manera relevante en actividades científicas, artísticas, deportivas o culturales, susceptibles de ser certificadas mediante documentos fehacientes; o,

e) ser ascendiente en primer grado de consanguinidad de conscriptos fallecidos en acto de servicio.

Los descendientes con discapacidad, certificados por el Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales – INPRO, heredarán automáticamente los beneficios de la pensión graciable, siempre y cuando no perciban beneficios o derechos jubilatorios del Estado.

Los proyectos de pensiones graciables deben contar con los siguientes datos:

a) la enunciación de los méritos reunidos en las ciencias, artes, la educación, los deportes o los servicios relevantes prestados a la sociedad, debiendo dicha enunciación estar adecuadamente fundada y justificada con los medios que hagan posible su evaluación y probanza;

b) certificado médico visado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para los casos de enfermedad y por el Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales (INPRO) para los incapacitados físicos;

c) según sea el caso, la documentación que permita comprobar el grado de parentesco de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del Artículo 2° de esta Ley;

d) certificado de insolvencia expedido por el Juzgado de Paz de la zona de residencia, de manera a comprobar que no cuenta y no puede procurarse recursos económicos suficientes para llevar una vida digna;

e) certificado del Registro General de la Propiedad de los últimos cinco años, respecto de los bienes u otros derechos reales inscriptos a nombre del beneficiario y su cónyuge, exceptuando la propiedad registrada como bien de familia; y,

f) fotocopia de cédula de identidad civil actualizada.