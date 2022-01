Enrique López Arce, experto en empleo y director de la Oficina de Empleo de la ANR, se hizo eco de la convocatoria laboral de una empresa multinacional que discrimina a los paraguayos al excluirlos por su nacionalidad. En un afiche publicado por la empresa figura que el interesado debe tener la nacionalidad brasileña, siendo esto un requisito excluyente.

“No se puede excluir a nadie por su raza, nacionalidad, religión, etc. En Paraguay no está permitido hacer un posteo que diga solo presentarse los brasileros, y no los paraguayos. Duele que hay profesionales paraguayos que no llegan a asesorarse correctamente y no explican a las empresas que son incorrectas estas convocatorias”, indicó en entrevista con radio 650 AM.

El entrevistado aclaró que la empresa puede contratar a quien quiera, pero que no puede discriminar a la hora de convocar. En la práctica, la firma está obligada a dar oportunidades a todas las personas interesadas en concurrir a la entrevista laboral. “No puedo yo ser católico y decir que solo doy trabajo a los católicos y que en mi entrevista solo vengan católicos y que se jodan los evangélicos. Lo mismo a la inversa”, ejemplificó.

“A lo mejor hay un paraguayo que domina el portugués y tiene mayor conocimiento que otro, por lo que se merece el puesto”, esgrimió además. “Hay que entrevistar a todos y luego a la hora de elegir se opta por el que más gustó, pero no se puede discriminar de entrada”, agregó.

El Ministerio del Trabajo debe tomar de oficio ante esta situación y notificar a la multinacional de que esa convocatoria no es correcta, sin embargo, López Arce dijo que habitualmente este tipo de casos queda solo en un escrache en redes ante la falta de interés de las autoridades.