Vivi Valdez compartió en sus redes sociales que fue obligada por el guarda de un bus de larga distancia de NASA, a descender el mismo, porque su hijo estaba llorando.

“No soy de hacer estas cosas, pero me sentí tan indignada con lo que hoy nos hicieron a mi hijo y a mi, bajarnos de un ómnibus de larga distancia porque mi hijo lloraba ya es demasiado. Mi hijo es un niño sordo. “No escucha”, le dije con lágrimas en los ojos al guarda este, intentaba calmarlo haciendo de todo y ellos en vez de ayudarme o algo así deciden bajarme porque iba a molestar a los demás pasajeros”, dijo.

Ahondando sobre el episodio, la mujer habló con la radio 650 AM y sostuvo que durante la jornada del miércoles, a las 11:00, subió con su hijo al colectivo para ir a su casa ubicada en Santaní. Sin embargo, ni al cabo de 10 minutos, según su denuncia, fue obligada a descender por el llanto de su hijo.

"Le dije que mi hijo no escucha por eso tarda un poquito en calmarse pero el guarda me dice que el berrinche le molesta a la gente. No tardé ni 10 minutos en el bus y me bajaron en el viaducto de 4 Mojones”, lamentó.