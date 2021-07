Se trata de Adriano Báez Romero, de 54 años, quien iba a bordo de una camioneta que al ser inspeccionada por los agentes encontraron seis kilos y doscientos diecinueve gramos de hachis, repartidas en 850 bolitas.

El hachis o cera de marihuana, producida a partir del tallo de la planta, que tiene un alto poder psicoactivo y un costo muy superior a la marihuana convencional.

El costo promedio de un kilo de hachis es de unos US$ 500, mientras que la marihuana tiene un costo de unos US$ 30, en países como Argentina y Brasil. Se estima que cada bolita de hachis estaría costando unos US$ 50.

Según se supo Adriano Báez, se estaba dirigiendo hacía la frontera para comercializar la droga en la Argentina al momento de ser capturado.