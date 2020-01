De acuerdo a lo publicado por el portal Amambay News, la fiscal Reinalda Palacios, dijo que sus superiores son los encargados de determinar si debe inhibirse o no de la causa en la que investiga la fuga de 76 reos del penal de Pedro Juan Caballero.

Sobre el punto, el abogado penalista José Casañas Levi, declaró al citado medio que a su criterio, la funcionaria del Ministerio Público debería apartarse del caso, para que se realice una investigación objetiva.

Sostuvo que lo “lógico” sería que también la Policía de la zona sea investigada, al tratarse de un tema muy importante. En ese sentido, el esposo de la fiscal Palacios, el comisario Juan José Ortíz, era el jefe policial de la Comisaría 3ra. de Pedro Juan Caballero, encargada que cubría el perímetro del recinto penitenciario.

“Yo creo que en este caso ella no debería ser la fiscala del caso pero me sorprende que la fiscala general del Estado no sepa eso (...) El Ministerio Público tiene la obligación de actuar objetivamente aplicando la ley y evidentemente que si hay familiares implicados entonces obviamente esa objetividad va a estar afectada”, acotó el abogado.