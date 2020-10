En entrevista con el canal GEN y radio Urbana FM, Rubén Fernández comentó que el 17 de diciembre del 2019 su hijo Nicolás retornó al país luego de culminar sus estudios universitarios en Brasil tras conseguir una beca de la embajada de ese país.

“Él terminó su tesis muy rápido, con excelente nota y antes del plazo previsto, y ya vino a Paraguay porque su abuela, mi mamá, estaba muriendo lentamente de un cáncer. Diez días después de su llegada, su abuela fallece”, recordó en medio de las lágrimas.

El afligido padre comentó que luego de los días de luto, en el mes de enero se dedicó más a sus amigos tras reencontrarse con ellos. “Él era muy cercano a sus excompañeros. Se levantaba y dormía con una sonrisa, siempre hacía bromas pesadas. Era un muchacho maravilloso”, contó.

Es así que el 17 de enero de este año fue a un encuentro con sus amigos y cuando retornaba a su casa caminando fue arrollado por Matías Gulino Lird, quien por coincidencias de la vida es el hermano del excompañero de Nico, según comentó su padre. “Esa noche yo le recomendé (al ahora fallecido) que no lleve el auto si es que iba a tomar, que tome un taxi o vuelva caminando porque era cerca de nuestra casa. Mi hijo volvía caminando cuando cruzó en la esquina de Perú y no se percató de la velocidad en que venía el auto”.

Fernández cuestionó que Mauricio Matías Gulino Lird huyó del sitio tras atropellar al joven y recién volvió a la escena tras ser perseguido por un testigo y allí solo se limitó a mirar lo que ocasionó. Además criticó que la pericia fiscal haya concluido que solo iba a 59 km/h cuando ocasionó el fatal accidente, siendo que las imágenes de una cámara de seguridad de la zona y un software que se trajo de Europa revelan que supuestamente transitaba entre 90 a 100km/h, además estaba alcoholizado.

Respecto al bajo nivel de alcohol que salió en el examen, el padre mencionó que se tardó en hacer ese procedimiento. “Casualmente salió muy bajo teniendo en cuenta que muchas personas dijeron que él (Matías Gulino Lird) se encontraba en un local tomando cerveza”, acotó.

TRATOS OSCUROS

En otro momento, el padre comparó el caso de su hijo con el de la joven madre Natalia Godoy que fue arrollada en una parada de bus en Fernando de la Mora, porque la defensa -según sus palabras- pretende manchar la imagen de una persona que ya no se puede defender, de modo a quitar la responsabilidad del conductor que conducía ebrio.

“Hay sospecha de manos oscuras y tratos oscuros. Si un fiscal no quiere mirar las pruebas que tenemos y solo acepta lo que dice un perito que no es juez. Si esto no es caballo de Troya, no sé qué es”, arremetió.

El martes 20 de octubre a la mañana se hará la audiencia preliminar ante el juez Julián López para evaluar el pedido de sobreseimiento definitivo que pidió el fiscal Óscar Delfino a favor del procesado. De modo a presionar para conseguir justicia, A las 07:00 se hará una manifestación frente al Palacio de Justicia.