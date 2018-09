Luego de la denuncia presentada por esta cartera de Estado ante el Ministerio Público en relación a órdenes de compras de medicamentos emitidas fuera de los procesos administrativos, la Fiscal Penal de Delitos Económicos, Victoria Acuña, se constituyó hasta el Ministerio de Salud Pública donde se incautó de expedientes administrativos de las oficinas de la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud que guardan relación con el hecho.

Los documentos contienen 194 órdenes de compra emitidas en 4 ejemplares que totalizan 776 hojas, junto con elementos informáticos que serán verificados.

“Estamos retirando evidencia, órdenes de compra que al parecer no estaban dentro del Sistema, realizar el circuito administrativo que siguió este procedimiento y quién ordenó el pago”, precisó la fiscala. Acuña refirió que se trata de documentos que datan del mes de abril, cuyos pagos se estaban procesando y de la cual la dirección administrativa no estaba al tanto. “En principio podría existir una usurpación de funciones, producción de documentos y no descartaría una estafa”, afirmó Acuña.

Por el momento, son siete los funcionarios involucrados en la denuncia de corrupción, ya fueron identificados y puestos a conocimiento de Recursos Humanos. Éstos habrían sido sorprendidos infraganti trasladando documentos clasificados de la Dirección de Insumos con la intención de regularizar las órdenes de compra con la firma de una ex alta funcionaria de la institución y así continuar con el proceso de pago a firmas proveedoras.

No se descarta la implicancia de más funcionarios en este hecho. Las oficinas involucradas permanecen lacradas.

El ministro Mazzoleni además dispuso la apertura de una investigación preliminar en relación a los hechos detectados. Esta investigación estará a cargo de la Dirección General de Asesoría Jurídica y se conformará un equipo de intervención que llevará adelante la investigación, afirmó el actual titular de Insumos Estratégicos, Neri Rodríguez.