Ministra dice que no pueden recibir los US$ 110.000 donados por el hermano de Ronaldinho

La ministra de Justicia Cecilia Pérez habló sobre el dinero que se dispuso que Roberto Assis Moreira, hermano de Ronaldinho done a esa Secretaría de Estado, para la lucha del Covid-19 y señaló que ellos no pueden recibir esa plata por no ser un órgano recaudador.