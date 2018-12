Sergio Mura, creador y director ejecutivo de MUV, en entrevista con Radio Ñanduti indicó que están analizando con sus asesores legales qué medidas tomar tras lo ocurrido el viernes último con los taxistas, quienes encabezaron una multitudinaria manifestación por las calles de Asunción para oponerse al funcionamiento de esta plataforma junto con Uber.

En lo que respecta a la audiencia de sustanciación de partes que había sido convocada por la jueza Leticia Paredes para mañana, confirmó que sí participarán de la misma.

Según manifestó, en esta comparecencia se encargarán de exponer los detalles de cómo funciona el negocio a fin de demostrar “que no son ilegales y no trabajan de manera clandestina”, tal y como sostienen desde el sector de los taxistas.

“Estamos en orden, desde el inicio lo hicimos, la empresa se fundó de esa manera y lo seguiremos haciendo así”, señaló Mura a la 1020 AM.

Tras la postura sentada por el gremio del “enjambre amarillo”, el creador de MUV confirmó que hasta el momento siguen analizando la cuestión jurídica del caso y, por ende, no cuentan con una estrategia legal definida.

Mura recordó que no existe una regulación formal en cuanto a este tipo de plataformas de intermediación digital, por ello no se puede utilizar ningún tipo de ley u ordenanza en su contra. Asimismo, se argumentó haciendo referencia a un fragmento de la Constitución Nacional que señala que “si un rubro o actividad comercial no está regulado, por ende es lícito”.

“No somos una empresa de transporte, somos una empresa de intermediación digital”, enfatizó Sergio Mura durante la entrevista radial.

La audiencia de sustanciación está prevista para mañana a las 08:00 horas. En la misma, los taxistas y los ‘muvers’ deberán presentar sus descargos y pruebas a fin de que la jueza Leticia Paredes pueda tomar una decisión respecto al amparo constitucional presentado el viernes último.