"No tenía documentos de las frutas, no podés pues tener documentos de la mandarina y eso. Los documentos del vehículo y habilitación sí tenía".

Así explicó Oscar Duarte a Radio Ñandutí, emisora a la que explicó la situación que vivió hoy en el Residencial Sur de Loma Plata, donde fue abordado por oficiales de tránsito.

Contó que cuando lo pararon le exigieron los documentos del vehículo y de las mercaderías. "Ellos me dijeron que me iban a decomisar. Entonces les dije voy a regalar a la gente", respondió y en ese momento arrojó sus cosas.

El hecho tuvo lugar hoy en horas de la siesta. Duarte estaba en compañía de su hijo y relató que su presencia en la zona es sabida por los lugareños, quienes ya lo conocen.

"Los vecinos me conocen porque siempre vendo allí. Pero como un delincuente me trataron. Me atropellaron todo", lamentó.

Asimismo dijo que "soy macatero, me dedico a vender las frutas en el Chaco y junto chatarras para vender a la vuelta en Asunción".

Contó también que la reacción airada que tuvo se debió a que es hipertenso y que "hace que sea muy nervioso".

"Venimos de Fernando de la Mora como 15 macateros y a todos nos persiguen", indicó y agregó que suelen tener inconvenientes con los menonitas porque "ellos se creen los dueños del Chaco".