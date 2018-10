Concejales departamentales y el entonces secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Guairá, Rolando Alfaro, saltan como protagonistas del carnaval que hicieron con el rubro de combustibles durante la administración del ex gobernador Rodolfo Friedmann Alfaro.

En el informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) figura que la secretaría de Obras Públicas, a cargo del tío de Rodolfo Friedmann, en fecha 3/9/2015, a las 9:17, registra una provisión de 23.820 litros de gasoil común de una sola vez (ver planilla de auditoría).

Según entendidos, la cantidad suministrada equivale al tanque lleno de 30 camiones de 12 metros que realizan transporte internacional de carga y que cuentan con tanques con capacidad de 700 litros de combustible.

Lo más grave es que entre las planillas de uso diario de combustibles de los equipos de obras viales de la gobernación, correspondientes al mes de setiembre del 2015, no se observó la utilización de maquinarias en fecha 3/9/2015.

El referido reporte señala que a modo de justificar el uso de los 23.820 litros de gasoil, la gobernación presentó planillas de uso diario de combustibles de varias fechas del mes de agosto del 2015. El problema es que la provisión de los 23.820 litros de gasoil en agosto del 2015 no está registrada en el sistema informático de Movimiento de la Flota Web de Petropar.

Los cómputos refieren que la secretaría del tío de Rodolfo Friedmann utilizó 71.989 litros de combustible por valor de G. 343.989.430 en setiembre del 2015.

En fecha 16/9/2015 aparece otra llamativa carga de combustibles. Este día y en el tiempo récord de 7 minutos se proveyó de 11.530 litros de gasoil común por valor de G. 55.000.000.

La planilla de carga señala que ese día, a las 7:34, se surtieron con 4.192 litros de gasoil común. Tres minutos después, a las 7:37, otros 4.192 litros y a las 7:41 una última carga de 3.144, totalizando así los 11.530 litros de combustible en 7 minutos. “Sin embargo, entre las planillas de uso diario de combustibles de los equipos viales de Obras Públicas, correspondientes al mes de setiembre del 2015, no se observó planilla de uso diario del 16/9/2015”, refiere literalmente el informe de la CGR. Tampoco se presentó al equipo auditor el ticket expedido por la distribuidora en estos casos.

El análisis de la CGR corresponde a los períodos 2015/2016 y se maneja con extrema reserva. En la Contraloría señalan que el máximo jefe, Enrique García, tiene prácticamente cajoneado el informe del examen realizado el año pasado.

La auditoría habla de una ejecución de G. 1.225.130.690 en el 2015 y G. 1.510.964.378 en el 2016.





CONSUMO DE LOS CONCEJALES

Los ex concejales departamentales de la era Friedmann también se sirvieron de combustibles pagados por la gobernación. Algunos también registran llamativas provisiones.

Por ejemplo, el difunto Rodolfo Pereira, alias Pomelo, llegó a registrar una carga de 2.633 litros de combustible en fecha 28/12/2016, según planilla de auditoría de la CGR.

El ex concejal José Faría (PLRA) también aparece proveyéndose de 2.358 litros de combustible en fecha 28/12/2016. No existen documentos de respaldo del citado suministro, según el informe.

La gobernación argumentó que lo observado por la Contraloría “corresponde al uso de combustibles de los equipos de obras viales”. Sin embargo, el ex edil nos confirmó que él sí tenía una tarjeta y sí se acuerda de los 2.358 litros registrados en el informe.

“Fue una vez. La gobernación tenía que darnos un millón mensual y una vez me acuerdo que no había y creo que de una vez fue que me cargó todo y fue con corona. Se quitó en un día, pero se usó después largo tiempo. Figura así, pero como no teníamos en ese momento mucha deuda con Petropar, se tenía que quitar todo, pero se quedaba todo en el emblema, pero la tarjeta quedaba vacía, verdad”, sostuvo el ex concejal Faría al ser consultado sobre su suministro.

Otros ex concejales como Aldo Leiva también aparecen proveyéndose en el 2015 con 308 litros, 477 litros y 524 litros de gasoil común por vez, hecho calificado como “incoherente” en el informe de auditoría. Fidel Benialgo, con suministro por vez de 631 litros, 386 litros, etc.

La secretaría general de la gobernación, a cargo de René Duarte, aparece surtiéndose con combustible. En teoría, esta oficina utilizó un promedio diario de 56 litros en setiembre del 2015, según la auditoría.

NIEGA USO DE COMBUSTIBLE

Duarte negó haberse beneficiado con tarjeta de combustibles.

“Nunca manejé una tarjeta magnética de Petropar, en absoluto. Solamente cumplo con temas documentales de lo que va en el cargo de secretario general. Obras Viales es la que manejaba las tarjetas, yo nunca manejé las tarjetas”.

FRIEDMANN NO SABE NADA

El ex gobernador Rodolfo Friedmann dijo que no sabe del resultado de auditoría de la Contraloría y que había sido él mismo quien solicitó el examen de su gestión.

“La verdad que no fui notificado, tendría que ver. Yo había pedido a la Contraloría una auditoría en el 2017. Estamos aguardando que venga esa notificación, ese informe en algún momento. Hay que resaltar que esto fue un pedido mío”, expresó.

En la gobernación como en la Contraloría es un secreto a voces que existe un informe de Contraloría, manejado con hermetismo. Consultado sobre si alguno de sus conocidos le comentó sobre el informe, Friedmann manifestó: “La verdad no sé si le notificó o no a la gobernación, la verdad que a mí nadie me notificó, nadie me dijo nada”.

Ni siquiera era funcionario, pero administraba las tarjetas

“Estuve trabajando ad honorem colaborando ahí, pero no era yo el jefe”, sostuvo Rolando Alfaro, tío del ex gobernador Rodolfo Friedmann, al ser consultado sobre los gastos de combustible.

Confirmó que a su cargo estaban las tarjetas de combustible de Petropar. “Sí estuve manejando las tarjetas de Petropar”, señaló.

“No se retiran de una vez los 23.000 litros, era cuenta pendiente que iba sumando.

Es como que te vayas a retirar algo y cobraste tu sueldo a fin de mes, y ahí te acerques a pagar lo que estabas debiendo. No tenían saldo las tarjetas y había necesidad de seguir con los trabajos de reparación de caminos, entonces se iban retirando a crédito”.

Consultado sobre cómo hacían para proveerse de los suministros anticipadamente sin registrar en el sistema, respondió: “Para retirar con antelación, dependía exclusivamente de tu relacionamiento con las estaciones de servicios. Era retirar fiado”.