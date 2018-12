“Ahí hay un odio visceral, un rencor, un pase de factura”, dijo la diputada Cristina Villalba en charla con radio UNO y recordó que esto comenzó desde la época de la crisis en la Gobernación del Guairá, cuando Friedmann comenzó a culpar de todo a Cartes.

Sostuvo que se necesita un poco de autoridad moral para ocupar un cargo de dicha naturaleza, en alusión a los antecedentes de presuntas irregularidades detectadas durante la administración de Friedmann como gobernador del cuarto departamento.

Consideró que el expresidente Horacio Cartes no puede apersonarse ante alguien que se encuentra en el cargo de forma ilícita. “Él no votó, no fue proclamado, no juró, entonces está totalmente irregular desde donde vos le mires”, enfatizó.

Señaló que la comisión que investiga a Darío Messer no tiene credibilidad, pues antes de que se conozcan los resultados ya le condenan a la persona.

Horacio Cartes anunció que responderá a las preguntas de esta comisión, pero por escrito y no in situ. Esto generó la reacción de Friedmann quien anunció que recurrirá a la justicia para hacer uso de la fuerza pública.

Sin embargo, el abogado Ricardo Preda aclaró que Cartes goza de inmunidad de detención, en su carácter de senador electo y proclamado, por lo que nadie podría privarlo de su libertad ni arrestarlo.