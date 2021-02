En entrevista con radio Ñanduti, el empresario ganadero Darío Felipe Giménez comentó que en tres ocasiones se le pidió a Juan Ernesto Villamayor que abandonara el restaurante y tras su negativa, la situación comenzó a agravarse.

“Estaba disfrutando de la vida como si fuese que puede salir tranquilo a la calle. No podía digerir la comida porque estaba él. No tiene cara, desde que llegó pidieron que se retirara. El pueblo ya está cansado. Cuando se retiró comenzamos a pasar bien la noche”, expresó.

Asimismo contó como fue el altercado que ocurrió entre él y el jefe del Gabinete de la Presidencia. “Le quiso tocar a una mujer, eso no voy a permitir nunca, primero le empujé después me pega un soco, me esquivo y le golpeo yo pero solo un golpe, a un anciano no le puedo estar pegando. Él me juega primero un tongo, él agredió primero”, dijo.

Agregó que no tiene inconvenientes si la Fiscalía lo cita a declarar, ya que hay muchos testigos del incidente. Señaló además que es momento de que la ciudadanía se levante contra los corruptos y escracharlos.

También la hija de Darío Giménez, bautizado por los internautas como "la zurda de oro", indicó que Juan Ernesto supuestamente trató de agredir a su madrastra en el escrache de ayer.

En la noche del sábado, el jefe de Gabinete de la Presidencia se encontraba cenando en un conocido restaurante capitalino, cuando fue escrachado por los demás comensales. Luego varios insultos, Juan Ernesto Villamayor reaccionó al empujón de uno de los presentes y terminó a los golpes.

Tras el incidente, Villamayor y las personas que estaban en su mesa, se retiraron del sitio. A su salida, las demás le gritaron “fuera” y arrojaron varias cosas. Posteriormente, los clientes pidieron fotos al hombre que dio el puñetazo a la autoridad.