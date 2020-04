Las guarderías atraviesan por un momento complicado a raíz de la suspensión de actividades por la cuarentena. Desde este sector plantean reunirse con autoridades del gobierno, a fin de buscar alternativas que les permitan sobrellevar la situación y no tener que resignar cientos de puestos de trabajo.

Sonia Olmedo es representante de Jardines Privados Unidos del Paraguay, una asociación que aglutina a cerca de 70 centros educativos infantiles y espacios de desarrollo infantil (generalmente conocidas como guarderías).

En entrevista con HOY, expresó su preocupación debido al difícil momento por el cual están atravesando estas instituciones debido a la suspensión de actividades por la cuarentena.

“Nos unimos porque nuestra situación es bastante particular, no puede compararse con la de los colegios o las universidades. Nosotros damos un servicio de atención integral, de cuidado, higiene y alimentación, cosa que no podemos hacer de forma virtual”, expresó.

En vista a que los niños ya no son enviados por sus padres a las llamadas “guarderías” o “kindergartens” en estas últimas semanas, alrededor 400 puestos de trabajo actualmente están en riesgo, según indicó Olmedo.

Teniendo en cuenta que el sector educativo será uno de los últimos en reiniciar sus actividades tras culminar la cuarentena, es probable que estos centros infantiles también sean incluidos y por ello tarden en volver a funcionar, manifestó la vocera del gremio.

A raíz de este complicado panorama, exigen mantener una reunión con las autoridades del gobierno -especialmente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)-, a fin de ver cuáles son las posibles alternativas para el sector y si se podría ver la forma de ayudarlas a sobrevivir en este tiempo sin actividad oficial.

Una de las alternativas planteadas sería, por ejemplo, la de volver a reabrir las guarderías con un cupo reducido de niños para evitar la aglomeración de personas, lo cual sería a la par de enfatizar con ellos todos los cuidados sanitarios para evitar cualquier contagio.

“Queremos que la sociedad vea la importancia de nuestra labor ya que trabajamos con la población más vulnerable que son los niños, la primera infancia”, afirmó Olmedo.

La misma aseguró que quieren seguir aportando a la sociedad con su tarea de cuidado a niños que se da en un ambiente de mucha confianza con los padres, quienes día a día les confían sus hijos debido a sus actividades laborales.