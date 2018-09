El abogado defensor de Reinaldo Javier Cabañas, alias "Cucho”, aseguró que la fotografía en la que se ve a su cliente junto al presidente Mario Abdo Benítez no es real y que él nunca estuvo ahí, pese a que el propio mandatario ya había confirmado que efectivamente la imagen fue tomada en el quincho de su vivienda.

Santiago Cano, representante legal de Reinaldo Cabañas, detenido el día jueves en un operativo encabezado por la SENAD en Alto Paraná, en entrevista con el programa La Lupa de Telefuturo sostuvo que esta mañana pudo conversar con su defendido, quien ayer en horas de la tarde ya fue traído hasta Asunción.

Confirmó que ahora se encuentran pendientes a que la Fiscalía formule la imputación y posteriormente se encargará de aguardar a que el caso llegue a manos del juez de turno para presentar el planteamiento de la defensa.

Asimismo, sostuvo que pedirán tener acceso a la carpeta fiscal para elaborar una estrategia de defensa, ya que hasta el momento aún siguen sin conocer todos los detalles del caso. “Aún no tengo elementos, tampoco sé que presentar y justificar porque no tengo acceso a la carpeta fiscal, a las actas ni a las evidencias incautadas”, indicó.

Cano mencionó que conoce a Reinaldo Cabañas como “un empresario de frontera que se dedica al rubro los moteles” y que el mismo está hace más de 10 años en este negocio, negando enfáticamente que sea un criminal o narcotraficante. Además, confirmó que también posee otros negocios, incluyendo una cancha de césped sintético con karaoke y que eventualmente se dedica a la compra y venta de vehículos.

Sobre los lujosos automóviles y camionetas que fueron hallados en su poder, el abogado defensor precisó que los mismos se compraron de distintas procedencias y a través de intermediarios que se dedican a ese negocio.

La cantidad de dinero que se incautó de la vivienda de “Cucho” es solo de US$ 30.000 y no US$ 800.000 como se había mencionado en un principio, de acuerdo a lo expresado por el letrado a Telefuturo.

Respecto a la imagen que se difundió ayer y en la que aparece el supuesto capo narco posando con Mario Abdo Benítez, el abogado afirmó: “Me habló de eso, él me dice que desconoce esa fotografía y que nunca estuvo en la casa del presidente”.

Su defendido cuestionó la veracidad y la legitimidad de la fotografía, esto a pesar de que ayer el propio presidente de la República confirmó que efectivamente había sido tomada en el quincho de su residencia, aunque aclarando que “no le identifica a esa persona” refiriéndose a Reinaldo Cabañas.

Según Cano, los 21 kg. de cocaína incautadas por la SENAD pertenecían realmente al hermano de “Cucho”, desmintiendo la versión de que pertenecían a su defendido.

Cuestionó el operativo realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio Público tildándolo de “irregular”. “Es obvio que está mal hecho el procedimiento. Los agentes fiscales allanaron la Fiscalía de Ciudad del Este, si ni ellos confían en su objetividad, cómo nosotros vamos a confiar, cuál es la institución en Paraguay que tiene una credibilidad del 100%”, expresó.