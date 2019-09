A las 4:00 de esta madrugada se produjo un cortocircuito que provocó la explosión de un transformador de la ANDE y el incendio de varios cables que además se soltaron y quedaron en medio de la avenida.

Desde entonces se procedió a la clausura de la Avda. Mariscal López y Venezuela, donde los automovilistas fueron obligados a desviar aproximadamente hasta las 6:15 de la mañana.

Osvaldo Gauto de la ANDE explicó que ya aislaron el problema y cortaron la energía eléctrica, que afecta solamente a los usuarios de Chaco Boreal y Mariscal Estigarribia.

“La Policía de Tránsito me confirma que hace un tiempito se chocó por la columna y eso es muy probable que haya apretado los cables, muchas veces no hay afectación, entonces la columna se queda para una próxima fecha de reparación, hasta que hoy se manifestó el cortocircuito”, comentó Gauto en charla con Universo 970 AM.

Se estima que los afectados por la falta de energía tendrán que esperar a más tardar 45 minutos para la reposición del servicio.