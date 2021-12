En ese sentido, la cartera sanitaria insiste y recomienda a los peregrinos extremar los cuidados y seguir todos los protocolos vigentes con relación a la pandemia del Covid-19.

Recomendaciones para los peregrinos:

1- Se recomienda contar con el esquema completo de vacunación contra Covid-19.

2- Usar correctamente el tapaboca (que cubra nariz, boca y mentón).

3- Lavar sus manos con agua y jabón y/o desinfección con alcohol al 70%.

4- Mantener la distancia física de 2 metros entre personas.

5- Contar con un kit de aseo individual que incluya: toalla de mano, alcohol al 70% y tapaboca de reserva, que deberá utilizar al momento de ingresar al santuario, en el transporte público y otros lugares que pudiese visitar durante su estadía en la ciudad.

6- Permanecer en ambientes ventilados o al aire libre.

7- Evitar las horas de excesivo calor para peregrinar, entre las 10 y las 17 horas.

8- Respetar el paso de las ambulancias y caminar por la acera establecida.

9- Evitar compartir mate o tereré y utensilios.

10- Permanecer en los lugares asignados y sin interacción entre sí, usando mascarilla en todo momento.

11- Evitar el contacto físico en el saludo de la paz, con personas que no sean del mismo núcleo familiar.

12- Una vez culminada la peregrinación y/o las actividades litúrgicas, retirarse de forma ordenada, siguiendo las indicaciones de los servidores.

13- Se recomienda no llevar niños a la peregrinación.

14- Evitar esfuerzo de personas de la tercera edad, o población vulnerable, aquejada por enfermedades inmunodeprimibles.

15- Llevar ropa y calzados apropiados para la caminata, no zapatillas.

16- Mantenerse hidratado.

17- No portar joyas ni objetos de valor.

18- Usar repelente de mosquitos: primeras horas de la mañana y a la tarde.

19- Utilizar protectores solares acorde con la piel y el horario.

Asimismo no se recomienda la participación de personas no vacunadas o con esquema incompleto, pues pueden desarrollar formas graves en caso de contagiarse de COVID-19 en el marco de esta actividad; tampoco de niños menores de 12 años, personas de cualquier edad que presenten signos y síntomas de enfermedades respiratorias, ni de aquellas consideradas vulnerables por poseer patologías de base (hipertensión, diabetes, Inmunocomprometidos, etc.).

Teléfonos Útiles

SEME 141

Bomberos 132

Policía Nacional 911