Las autoridades del Policlínico de Lambaré denunciaron a la Policía y a la Fiscalía la desaparición de dos frascos de vacunas antiCOVID de Moderna, un total de 20 dosis que iban a destinarse a las embarazadas.

Antes del mediodía de este miércoles, la fiscal Miriam Rodríguez se constituyó en el lugar y conversó extraoficialmente con las encargadas y las convocó a su unidad para prestar su declaración testimonial.

En charla con la prensa, la agente indicó que recién hoy se enteró de la desaparición que ocurrió el lunes pasado y que ya solicitó el listado de los pacientes y del personal de blanco que estuvo en el lugar durante esa jornada.

La interviniente no quiso adelantar bajo qué caratula se enmarcará este caso al ser muy incipiente. La denuncia hecha ante la comisaría fue por extravío y no por hurto o robo al no tener sospechas contra alguna persona.