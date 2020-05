Según datos manejados por la Asociación de Emprendedores de Paraguay (ASEPY), de los 80.000 créditos previstos para brindar asistencia financiera al sector de las MIPYMES, tan solo se han otorgado poco más de 5.000 préstamos, en su mayoría procedentes de entidades públicas.

El Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) han entregado 36 veces más créditos que todo el sector financiero privado, de acuerdo a este gremio que aglutina a micro, pequeñas y medianas empresas.

En este caso, la mayoría de los préstamos llegaron a través del CAH que entregó más de 4.500, mientras que el BNF otorgó unos 635. En contrapartida, los créditos garantizados por medio de las entidades financieras con el Fondo de Garantía (FOGAPY) han sido solo 143 hasta la fecha.

Hoy más que nunca los emprendedores y mipymes, que constituimos al 93% de las empresas y empleamos a casi el 70% de la fuerza laboral, necesitamos de TODAS LAS MEDIDAS POSIBLES para mitigar los efectos económicos de esta pandemia. Y eso incluye créditos para aquellas empresas https://t.co/OzGsqnAiZX — ASEPY (@SomosASEPY) May 6, 2020

Bruno Defelippe, directivo de la ASEPY, manifestó a HOY que hoy día el principal problema con el que deben lidiar es la demora por parte de las entidades financieras del sector privado, principalmente de los bancos que ponen trabas para otorgar créditso que les ayuden a mitigar los efectos económicos de la pandemia.

Cabe mencionar que más del 90% de las empresas que existen en Paraguay son MIPYMES, emplenado a casi el 70% de la fuerza laboral,según indicó. Por ello, se vuelve más que necesario que tengan acceso a estas ayudas económicas para pagar a sus proveedores y tener capital operativo, de manera a seguir funcionando.

En la actualidad, 6 de cada 10 MIPYMES están en riesgo de no poder continuar, según una reciente encuesta realizada por la ASEPY. “Muchas no pueden sobrevivir porque no tienen capital operativo, no porque no tengan clientes o porque se hayan reducido las ventas”, acotó al respecto Defelippe.

Tan solo 13 de las 26 entidades financieras cuentan con productos garantizados por FOGAPY, según precisó. Inclusive, algunos de los principales bancos como Itaú o BBVA no han lanzado productos específicos sino que, por el contrario, lo están haciendo “solo para sus clientes y a puertas cerradas”.

Informe de @SomosASEPY: BNF y CAH entregaron 36 veces más créditos que TODO el sector financiero privado. Emprendedores y MiPymes en caída libre, sin paracaídas.



BNF/CAH 5.163 créditos vs 143 créditos FOGAPY de Entidades Financieras. 74.694 pendientes https://t.co/of4Sfr1FKe pic.twitter.com/LJfB9gjOf2 — Bruno Defelippe (@bdefelippe) May 6, 2020

“FOGAPY es una herramienta que pone a disposición el sector público pero que no va a funcionar si es que el sector privado no la utiliza”, afirmó Defelippe, quien lamentó que no exista suficiente celeridad en la entrega de créditos a través de las entidades financieras, lo cual considera como algo grave. “El salvavidas no está llegando a tiempos, hay muchas PYMES que ya no van a sobrevivir por culpa de esta demora”, añadió.

Como forma de solucionar la demora existente, Defelippe planteó una unificación del formulario utilizado en las entidades financieras para acceder a los créditos otorgados por FOGAPY, de manera a que todos los bancos y financieras tengan las mismas exigencias y requisitos por igual.

De igual manera, también sugirió que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) -ente administrador del FOGAPY- pueda publicar de manera diaria informes sobre la cantidad de créditos que son otorgados a MIPYMES a través de este fondo de garantías, a fin de dar mayor transparencia en este programa del gobierno.

ASESORÍA PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES

Cabe destacar que desde ASEPY han conformado un grupo de voluntarios que ayudan a los emprendedores y MIPYMES que deseen acceder a créditos a preparar sus documentos antes de presentarlos a las entidades bancarias. Dicha asesoría es gratuita para quienes así lo deseen y están disponible en la página http://asepy.org/creditocovid.