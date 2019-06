El escrito presentado por el representante del Minis­terio Público habla del pro­ceso investigativo sobre Cartes y resalta que el ex mandatario no violó nin­guna ley al no acudir a la convocatoria de la Comi­sión Bicameral, presidida por Rodolfo Friedmann. Sin embargo, el ex jefe de Estado se puso a entera dis­posición de la investigación y colaboró por escrito.

“De acuerdo con el Art. 54 del Código Procesal Penal en concordancia con el Art. 13 de la Ley Nº 1.562, com­pete al Ministerio Público la investigación y perse­cución de hechos punibles de acción penal pública. Vale decir, la activación del principio de la legali­dad establecida en el Art. 18 requiere la existencia de un hecho punible definido en el Art. 14. Inc. 1º Número 6 del Código Penal, que prevé penas o medidas de la misma índole”, señala parte del fundamento del fiscal Sánchez para pedir la des­estimación de la denuncia.

Con respecto a la citación para la declaración, ante la Comisión señala que “La incomparecencia a la cita­ción por una Comisión Bica­meral de Investigación, no está prevista como tipo penal y por ende las sancio­nes establecidas en el Art. 5 de la Ley 137/93 tampoco revistan dicha naturaleza. Siendo así, excede a la com­petencia del Ministerio Público perseguir su aplica­ción. Nuestro Código Penal no contiene una disposición similar, por ejemplo al Art. 502 del Código Penal Espa­ñol que específicamente dice que los que dejaren de com­parecer ante una Comisión Investigativa de las Cortes Generales o de una asamblea investigativa serán castiga­dos como reos del delito de desobediencia”, dice en parte el requerimiento fiscal.

Por su parte, el juez penal de Garantías, Alcides Corbeta, en ningún momento solicitó la comparecencia de Cartes ante la Comisión, por lo que, a su criterio, el ex mandata­rio no incurrió en desacato.