Las academias de danza no está exentas de los contagios de COVID-19 y son espacios donde se deben cumplir los protocolos sanitarios y uno de ellos es mantener los salones ventilados, no cerrados y en el mejor de los casos, es llevar las prácticas al aire libre.

Al aire libre, ambientes ventilados, distancia física, uso de tapabocas, todo debe ser considerado y cumplido en las academias de danza que como actividad de entrenamiento están habilitadas pero cumpliendo lo establecido.

La Doctora Belén Ramírez, realizó recomendaciones en estos espacios para no exponer a las alumnas y explicó que lo ideal es que las prácticas se realizan al aire libre, marcar el piso con cuadrados y que los niños y niñas practiquen dentro de ese espacio, incluso con juegos se puede utilizar esta técnica. “Enseñarles la necesidad de mantenerse en ese espacio les ayudaría a crear hábitos”, señaló.

Ramírez afirmó que los profesores deben utilizar sí o sí tapabocas y así poder tener un contacto más cercano con sus alumnas y recordó que el uso de tapabocas está recomendado a partir de los 3 años según la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) en caso de no poder mantener la distancia.

La profesional cuestionó que existan academias de danza donde no se cumplan estas medidas y que cuando se trata de niños, los adultos son los responsables de los cuidados que se tiene con ellos.

“Hay academias de danzas abiertas donde no se airean los lugares, las profesoras no utilizan las mascarillas, no existe distancia entre las niñas y cuando se les explica amablemente, que hay que cumplir mínimos requerimientos responden que ‘hay que vivir la vida’. La vida hay que vivirla, responsablemente en una época de pandemia donde el sistema de Salud está saturado”, destacó.

Por su parte, el Doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud afirmó que las academias de danza están habilitadas y que lo preocupante es que las prácticas se realicen en espacios no ventilados, con aire acondicionado por lo que recomienda que se practique al aire libre y siguiendo las recomendaciones de Salud como el lavado de manos, uso de tapabocas y la distancia física de modo a evitar contagios del coronavirus.