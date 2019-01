La fiscal Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, indicó a la 970 AM que dentro de un mes se realizará la audiencia pública en San José, Costa Rica, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará sus alegatos y Juan Francisco Arrom hablará mediante videoconferencia, mientras que su hermana y un testigo de Paraguay, Óscar German Latorre, quien era fiscal general del Estado en ese entonces, expondrán sus puntos de vista en torno al caso.

Llamativamente, según remarcó, la comisión limitó a Latorre lo que puede o no decir, y solo se le permitirá hablar en un lenguaje técnico del expediente, mientras que los hermanos de Arrom podrán hacerlo de manera sentimental.

Refirió que en este caso la comisión pretende instalar la coartada presentada por los secuestradores, que no participaron en el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi y que fueron torturados y desaparecidos de manera forzada por el Estado paraguayo.

La fiscal indicó respecto a los rastros de tortura que la suposición es que estas marcas eran a causa de leishmaniasis o que incluso habrían sido hechos por ellos mismos, ya que “eran capacitados en técnicas de autoflagelación”. Sobre ese punto, Germán Latorre, también en charla con dicha emisora, mencionó que no podía aseverar el origen de las lesiones. “Evidentemente existían, pero sí fue autoflagelamiento o no es cuestión que no podrá ser dilucidada porque se negaron a ser examinados”, remarcó.

La fiscal Peralta visualizó que si Paraguay pierde, los secuestradores pedirán la anulación o reapuertura del caso. De darse esto, se deberá indagar más sobre la presunción que tienen sobre las marcas. “Cuando ellos salen de la casa (donde dicen que estaban privados de su libertad), se dirigen al sanatorio Migone, donde no se deja ingresar a los fiscales, porque los integrantes del Partido Patria Libre (que luego pasó a ser el EPP) formaron un cordón humano. No se pudo labrar acta de la junta médica”, recordó.

En otro momento confirmó que Arrom y Martí exigen al Estado paraguayo la suma de 63 millones de dólares, monto que se dividirá con sus familiares (un millón de dólares para cada uno) y sus respectivos abogados.

Juan Arrom y Anuncio Martí fueron sindicados como presuntos involucrados en el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. Ambos aparecieron un 30 de enero de 2002 alegando haber sido torturados y aprovecharon la situación para asilarse en Brasil, desde donde plantearon el juicio contra el Estado paraguayo al que reclaman millones de dólares en concepto de resarción.