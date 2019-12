Una propuesta plantea dar la posibilidad de ejercer el derecho al voto a las personas privadas de libertad que no tengan aún una condena. Actualmente hay 10.920 reclusos en esta situación.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, mencionó a la radio Universo 970 AM que en el paquete de la reforma electoral se estudia el proyecto de ley para que las personas privadas de su libertad, sin condena firme, puedan ejercer el derecho al voto.

Actualmente hay 15.600 personas en las prisiones, de las cuales el 70 % no posee condena (unos 10.920 reos). Estos últimos podrían sufragar de prosperar la iniciativa, en atención a que la Constitución Nacional únicamente establece que aquellos condenados no pueden sufragar. El problema actual es que el Código Electoral no establece los mecanismos para que los privados sin condena puedan votar.

Pérez mencionó que implementar esta propuesta demandará un gran trabajo, porque es sumamente complejo. Por ejemplo se deberá establecer cómo votarán aquellas personas que son oriundas de una ciudad pero están presas en otra localidad. También deberán instalarse mesas especiales en los centros penitenciarios, porque los privados de libertad no podrán trasladarse a los locales de votación.

La ministra reconoció que “ya no llegan” para las elecciones municipales del 2020, pero que podría evaluarse implementar para las presidenciales del 2023.

Pérez también indicó que este sufragio permitirá que las causas se depuren lo más rápido posible en las cárceles y además realizar censos penitenciarios.

Por otra parte, la entrevistada mencionó que no hay más espacio en la penitenciaría de Tacumbú para recibir a más reos y que en breve cerrarán la de Encarnación y la de Misiones para no permitir nuevos ingresos a causa del hacinamiento.