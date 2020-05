“Cuando se abre un sector todos tenemos derecho, pero debemos adecuarnos a una lógica epidemiológica porque van a estar en peligro nuestros padres, nuestros hermanos y ellos mismos”, contestó Mazzoleni en relación a los integrantes del Núcleo de Empresarios Gastronómicos del Paraguay, que anunciaron que recibirá a clientes en sus restaurantes desde el lunes.

Instó a tomar conciencia social y recordó que la situación de hoy responde a las medidas tomadas de manera prematura y eficiente, pero que cualquier incumplimiento del protocolo como el distanciamiento, lavado de manos y desinfección, puede devolvernos a la fase anterior e incluso a la cuarentena total.

“Aquí hay una responsabilidad conjunta, todos somos partícipes de los buenos resultados que tenemos hasta ahora, no hagamos lo contrario, todos estamos en el mismo barco, la conciencia es sumamente importante”, resaltó el ministro y sostuvo que todos están haciendo grandes sacrificios económicos.

El mencionado núcleo de empresarios aglutina a 500 locales y pese a que la fase 2 que arranca el lunes solamente permite que los clientes retiren comida o la soliciten a domicilio, este grupo advirtió que ya habilitarán las mesas para recibir a la gente.

No obstante, otro empresario del rubro gastronómico, Colaso Bo, sentó postura en contra de esta iniciativa. “No hay nada que hacer, aunque nos duela, con esto no se juega al Quijote de la Mancha. No es momento de medir fuerzas”, resaltó.