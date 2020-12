El diputado Amado Florentín detalló que de los 113 millones de dólares ejecutados por el Ministerio de Salud Pública, US$ 58.396.0000, equivalentes al 54 %, fueron destinados a salarios y bonificaciones para el personal de blanco contratado para la pandemia.

Además, un 7 % que Salud transfirió al IPS, alrededor de US$. 7.885.000 con los que se alcanza el 61 % de la ejecución (US$66 millones) del monto mencionado. Estos recursos van para pagos a los funcionarios del IPS.

A esto se suma el denominado grupo 500, equivalentes a US$ 5 millones y el grupo 300, equivalentes (medicamentos e insumos) de US$ 37 millones de dólares, dentro de los cuales se incluyen el adelanto de US$ 7 millones por las vacunas (15%).

Las licitaciones adjudicadas son 27, correspondientes a casi 47 millones de dólares. Las compras por la tienda virtual alcanzan USS 6.900.000 y a través de organismos internacionales (12) llegan a US$ 29 millones.

Igualmente, llamados a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por US$ por 77 millones de dólares sin adjudicar

Mencionó además el caso de una licitación por 122 mil millones de guaraníes , cuyo llamado fue en abril, tuvo 11 prórrogas, se abrieron los sobres en septiembre, pero hoy no figuran adjudicados. “De eso tenemos que estar orgullosos según el presidente”, ironizó Florentín y sostuvo que la salud no está garantizada en Paraguay.

“Acá lo preocupante es que no existen medicamentos e insumos en los hospitales, lo que un gobierno serio, eficiente debe realizar es justamente proteger, cuidar la salud de la población” agregó el diputado en comunicación con el programa Tempranísimo, por Gen.

Recordó que desde el Congreso se están dando todas las facilidades a Salud Pública, entre ellas, la modificación para que Paraguay pueda comprar de manera directa, sin ninguna licitación.

Florentín cree que la vacuna será la inversión en la reactivación económica, a fin de que quienes ya estén protegidos puedan volver con tranquilidad a los restaurantes, shoppings, etc.