Las edades más vulneradas de acuerdo a las denuncias o pedidos de auxilio que reciben vía telefónica se da en niños y niñas de 6 y 7 años y adolescentes de 13 años. La línea se encuentra abarrotada de denuncias tanto así que se habilitó la posibilidad de un buzón de voz en caso de que la persona que está llamando no sea atendida en forma inmediata y luego se el devuelve la llamada, explicó Licia Martínez, coordinadora de Fono Ayuda 147.

“Las campañas están dando sus frutos, recibimos muchas llamadas y estamos tratando de salvar con un buzón de voz para luego devolver la llamada cuando se desocupa la línea si no puede ingresar inmediatamente y esta campaña tiene un eje de instrucción de instancia de denuncia dependiendo del caso ya sea abuso sexual o maltrato de otro tipo”, afirmó Martínez en contacto con la R800 AM.

Lamentó que continúa el miedo a la denuncia por el qué dirá de la familia dejando a un lado la importancia de proteger al niño, niña o adolescente que está en problemas.

“Sigue el problema del miedo a hacerme cargo de lo que sé y por eso instamos a ser responsables con eso, el temor de que se enojen es más grande que proteger a un niño, se normalizan las situaciones de violencia”, señaló.

La mayoría de las llamadas corresponde a algún integrante de la familia y sienten más recelo en guardar las apariencias y no ver que el niño está sufriendo y su denuncia inclusive puede evitar que se cometan más abusos en el seno familiar.

Afirmó que pasa por no ver a un bebé o a un niño como una persona con derechos sino como objetos y pertenencia de los adultos.

“La prevención viene de la mano con la educación y también la educación de la sexualidad humano como algo saludable y responsable y el cuidado con el acceso a la información y los espacios que proveen materiales sobre abuso sexual”, indicó.

Cuando se habla de educación, Martínez destacó que también implica que el niño sepa sus derechos, que tiene derecho a opinar, a decir no y hablar sobre lo que siente, lo que le gusta y no dando como ejemplo la negativa a saludar con besos y abrazos y que esta no debe ser una situación forzada con terceros.

“Si aprenden a decir que no y a pedir ayuda son factores protectores, no tienen porqué saludar afectuosamente, no les estamos permitiendo un nivel conductual con el que percibe el peligro, se lo invalida y las emociones hay que validar, protegerlas”, detalló.