La Comisión Nacional de la revisión del Anexo C del Congreso estudiará el informe final de la Contraloría sobre la deuda ilícita de Itaipú. Representantes de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General.

Este martes a las 11:00 en la sala de sesiones del Senado está convocada la reunión para tratar el informe final del examen especial a la deuda de Itaipú, elaborado por la Contraloría General y cuyo resultado revela que se generó una deuda de 4.000 millones de dólares por la aplicación de una tarifa interior a la del acuerdo.

La Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C, presidida por el legislador colorado, Enrique Baccheta encabezará el encuentro, según confirmó el titular del Congreso, Óscar Salomón.

El contralor Camilo Benítez, el procurador Juan Caballero González, la fiscal general Sandra Quiñónez, diputados y la delegación paraguaya del Parlasur, confirmaron su participación.

La conclusión del informe técnico señala que las medidas adoptadas por los miembros del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Itaipú, al determinar la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad, durante los años 1985 a 1997, a excepción del año 1991, en clara transgresión del artículo IV.1 y del ítem III del Anexo C del Tratado, incidieron sustancialmente a nivel económico y financiero en Itaipú, ocasionando el aumento indebido e ilegal del saldo de su deuda que, a diciembre de 2020 asciende a US$ 3.856.790.000, saldo del cual US$ 3.629.057.000 corresponde a la deuda con Eletrobras (incluida la cesión al tesoro nacional brasileño), equivalente al 94% de la deuda total de Itaipú.