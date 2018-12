En su edición del miércoles 19 de diciembre, Abc amane­ció con una aseveración en su portada de que supuestamente Estados Unidos le había dene­gado la visa a Horacio Cartes. Rápidamente, sus allegados aclararon que el documento tiene fenecimiento el 23 de febrero del 2021. Esta situa­ción fue aclarada por el senador Enrique Riera, quien señaló que “no existió ningún docu­mento de la embajada ni del consulado de EEUU”.

De todas maneras, al día siguiente, el 20 de diciembre último, nuevamente publicó en su portada queHoracio Cartes está expuesto a ser deportado si ingresa al país con el pasa­porte no renovado, situación que fue nuevamente refutada por el entorno del ex manda­tario. Aun así, el viernes 21 difundió en la tapa cuanto sigue: “Exhiben visa de HC que ya no es válida en EEUU”. Lo dicho ayer por el embaja­dor Lee McClenny, en Palacio de López, echa por tierra esta irresponsable publicación, que solo apunta a confundir y mani­pular a la opinión pública.

SOLO “CORTINA DE HUMO”

El senador Antonio Barrios salió al paso de las publicacio­nes del medio de prensa asegu­rando que todo se trata de una mentira que sirve como cortina de humo para los principales referentes del actual gobierno de Mario Abdo, quien es el líder de Colorado Añetete. “Son ata­ques con noticias creadas con base en mentiras; buscan incul­par a Horacio Cartes con men­tiras en los medios por capri­cho u odio. El expresidente de la República no tiene ningún problema con su visa y nunca lo tuvo. Esta mentira sirve como cortina de humo”, dijo el legislador en su momento.

El primero que se encargó de desmentir el titular de Abc Color, que en tapa dijo que “Estados Unidos deniega la visa a Horacio Cartes”, fue Mariano Mercado, ex director de Infor­maciones de la Presidencia. Otros allegados al ex man­datario aclararon que la visa se encuentra activa y que las publicaciones de Abc son sola­mente parte de una persecución política que se inició desde que asumió el nuevo gobierno (15 de agosto del 2018).

LA ÚLTIMA MENTIRA

La última mentira publicada por Abc, en versión digital, fue que el embajador de los Esta­dos Unidos en Paraguay, Lee McClenny, evitó hablar de la situación de Horacio Cartes. Sin embargo, el diplomático habló mucho al respecto ayer en el Palacio, donde afirmó –entre otras cosas– que no puede confirmar ni negar la existencia de una visa del ex presidente Cartes por tra­tarse de información privada. Agregó que si es cancelada, la persona afectada será notifi­cada. En tal sentido, Enrique Riera ya aclaró que Cartes no recibió nunca ninguna notificación al respecto, por lo que su visa está plenamente vigente.

UNA SEMANA DE PESCADO PODRIDO

Abc Color, pese a su trayectoria en el periodismo, actuó como un medio novato que se tragó la versión de un político anticartista que simuló tener información consistente de la propia embajada, consignan allega­dos al medio. La versión dada por tal fuente era que Horacio Cartes acudió hasta el Consulado de la Emba­jada de los Estados Unidos y que en tal sitio le informaron que la visa no podía ser renovada, hecho que jamás se produjo.

El “pescado podrido” (expresión con la que se alude a una información falsa instalada desde afuera en una redacción) se instaló con gran entusiasmo en el diario y salieron de inmediato a difun­dirlo. En la medida en que el medio no encontraba forma de confirmar la noticia, fue “desinflándola” y tra­tando de recurrir al viejo “refrito” de los informes de Wikileaks.

SEGUNDA PIFIADA

Más tarde, cuando el “pescado podrido” ya generaba rechazo en las redes sociales, coincidió con la publi­cación por parte de este diario de la visa del expresidente Horacio Cartes. Como en el mencionado docu­mento figuraba el anterior cargo de HC, “Presidente de la República”, trataron de asirse de ese dato para ins­talar una segunda mentira: que la visa ya no servía porque Cartes dejó de ser presidente.

AYER CAYÓ LA MENTIRA

Hasta que en la víspera las declaraciones del embajador bajaron el telón de este circo montado por el diario de Natalia Zuccolillo, aclarándose que la fecha de vencimiento de la visa es la fecha consignada en la propia visa.