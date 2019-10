Los altos costos de medicamentos para el tratamiento contra el cáncer y la falta de provisión por parte del sistema sanitario tiene en vilo a los pacientes que se ven obligados a interrumpir los ciclos que deben cumplir para mejorar su condición de vida.

Mientras aguardan una respuesta a los reclamos y pedidos hechos a las autoridades, los pacientes que no tienen la posibilidad de comprar y acceder a los fármacos “se mueren”, sintetizó crudamente Maru Vera, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) que son tratados en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN).

La interrupción de los tratamientos es una incertidumbre que atraviesan los pacientes porque conseguir los fármacos para cada sesión por cuenta propia, se torna inalcanzable.

“No están al alcance de cualquier persona común más con esta época de recesión económica en los que muchos no pueden trabajar y somos una carga pesada para nuestras familias y no hay pollada ni hamburgueseada que pueda cubrir los gastos”, afirmó.

Entre muchos medicamentos necesarios, son tres los más costosos e imprescindibles como el TDM 1, Pertuzumab y el Fulvestrant requeridos para la continuidad de tratamiento de 20 pacientes que ahora no cuentan con la medicación y forman parte del pedido para que sean incluidos en el vademecum del MSP.

En el caso de Maru, paciente con metástasis de cáncer de mama, para un ciclo necesita una combinación TDM 1 con Fulvestrant y juntos ascienden a 40 millones de guaraníes y los tiempos en que requiere de estos medicamentos de dividen en 8, 15 y 21 días.

En los años de tratamiento y como no figuran en el listado de medicamentos del MSP lo consiguen a través de amparos judiciales y estos también tardan en resolverse y el tiempo pasa cada día para estas pacientes.

Lamentó que hoy hayan perdido a una compañera de lucha esperando la medicación para su ciclo de tratamiento. “Estamos enterrando a una compañera de 32 años, con tres hijas y no es como la gente dice que ‘tenía luego cáncer, se iba a morir nomás luego’. No, ella se pudo salvar si seguía un buen tratamiento. No es porque tenemos cáncer que vamos a morir, si estamos con un buen tratamiento podemos vivir bien pero los pacientes se siguen muriendo”, afirmó.

La mujer afirmó que no tienen alternativa de reemplazar la medicación debido a que al tener metástasis no tienen el mismo efecto y va dañando órganos vitales lo que reduce ampliamente la vida de cada paciente con cáncer.

“Este octubre no es tan rosa para nosotras, hay que ser realistas, quieren maquillar las necesidades y nuestro padecer es tratar de sobrevivir y detrás de nosotras nuestras familias”, agregó.

Ya se dieron conversaciones con autoridades del MSP para incluir estos y otros medicamentos en el vademecum pero hasta ahora no tienen una respuesta concreta y la esperanza es que antes de finalizar el año reciban la confirmación, indicó Maru.

En cuanto a equipos y estudios indicó que en el INCAN están recibiendo gracias a la tercerización.