Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud, comentó al canal Gen y radio Universo que a su parecer las medidas de restricción vigentes por Semana Santa deben durar por lo menos 10 días para ir frenando el alto nivel de contagio, internaciones y muertes por Covid-19.

“Ojalá no necesitemos decretos para administrar los propios riesgos, esto será una forma de vida si queremos resguardar a nosotros mismos y a nuestras familias. Lavar las manos, usar el tapabocas y elegir lo esencial hasta que se desacelere el número de casos”, comentó.

Reconoció que es categórico que las vacunas deben llegar ya porque nos urge ir inmunizando a la población. “Tenemos que exigir y patalear, tenemos que vacunar a los vulnerables”, dijo. No obstante, recalcó que la vacunación no para el ritmo de contagio y citó los casos de países como Inglaterra que tienen un alto porcentaje de inoculados pero que están peor que nunca con respecto a los contagiados. “Sí cae la mortalidad, no obstante, los últimos estudios revelan que eso también se da por el confinamiento”, agregó.

Por otra parte dijo que será clave implementar en estos días la consigna de quédate en tu burbuja, con aquellas personas que se comparte a diario. “Es más que necesario que nos aliemos a esta recomendación porque prácticamente ya no hay camas disponibles. Esto lo tenemos que hacer por nosotros. Debemos disminuir las interacciones sociales, eliminarlas o minimizarlas”, aconsejó.

En otro momento defendió la decisión de Salud Pública de mantener abiertas las fronteras con el Brasil, pese a su situación epidemiológica. Aseguró que nuestro país ya es una especie de laboratorio del coronavirus y que es menor la proporción de viajeros al comparar con las personas que hacen actividades multitudinarias aquí.

“Obviamente que Brasil es un peligro, pero el virus ya está acá entre nosotros. Nosotros somos un laboratorio’i, en menor proporción que Brasil. El flujo de viajeros es menor a la cantidad de personas que asistieron a la celebración religiosa en Capiatá o se congregaron en un acto político. Nosotros estamos exigiendo el PCR para entrar y salir del país. Hay ciertas vulnerabilidades en la frontera seca, pero son ciudades espejos”, argumentó.

Según Adriana Amarilla, para mantener abierta las fronteras primó un factor epidemiológico, y consideró que la vía más fácil y populista hubiera sido cerrarlas porque pasa menos gente en los últimos días.

“Tenemos protocolos vigentes de hace tiempo y muchas personas fueron rechazadas por no traer su test PCR. Hay más gente en reuniones, ocios, que son los laboratorios de virus que nos deben preocupar”, reiteró la funcionaria de Salud Pública.